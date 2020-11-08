ترامب يتهم بايدن بـ"طرح نفسه بشكل زائف" على أنه الفائز

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ترامب يتهم بايدن بـطرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز
الأحد 8 نوفمبر 2020
اتهم دونالد ترامب السبت جو بايدن بـ“الإسراع إلى طرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز“ في الانتخابات الرئاسية الأميركية بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز المرشح الديموقراطي، مؤكدا أن الانتخابات ”لم تنته إطلاقا“.
وقال ترامب ”نعرف جميعا لماذا يسارع جو بايدن لطرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز، ولماذا يبذل حلفاؤه في الإعلام كل هذه الجهود لمساعدته: لا يريدون أن تُكشف الحقيقة“.
وأضاف ”الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية“.
وأكد محامي ترامب الخاص رودي جولياني خلال مؤتمر صحافي لفريق حملة الرئيس في فيلادلفيا أن ترامب ”غير مستعد إطلاقا للاعتراف بفوز بايدن“.
وقال ”بالطبع، لن يقر بهزيمته في حين أن هناك ما لا يقل عن 600 ألف بطاقة تصويت مطعون فيها“.
وشدد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته على أنه لم تتم ”المصادقة“ على فوز خصمه في ”أي ولاية“ ولا سيما ”الولايات التي تشهد منافسة كبيرة والتي تتجه إلى عمليات إعادة تعداد تلقائية“ والولايات ”حيث قدم فريقنا طعونا قضائية مبررة ومشروعة يمكن أن تحسم الفائز النهائي“.
وأعلنت كل وسائل الإعلام الكبرى بيما فيها شبكة فوكس نيوز المحافظة، السبت فوز جو بايدن بالرئاسة، باعتبار أنه لم يعد بإمكان ترامب حسابيا التعويض عن الفارق بينهما في الولايات الأساسية.
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