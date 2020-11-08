شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 22 ألف إصابة جديدة و254 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت، تسجيل 254 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 و22380 حالة إصابة جديدة. وطبقا لبيانات الوزارة فقد توفي في البرازيل أكثر من 162 ألفا جراء كوفيد-19 مع إصابة أكثر من 5.65 مليون آخرين.

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