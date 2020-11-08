شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن».. الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

استطاع المرشح الديمقراطي جو بايدن، جذب مزاج الناخب الأمريكي من خلال خطاباته على مدار الأشهر التي سبقت الانتخابات، ليكون الرئيس رقم 46 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوزه في الانتخابات.

بايدن "77 عاما، أصبح الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، ولم يكن غريبا على الحياة السياسية الأمريكية عندما اختير قبل أشهر ممثلا للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، فقبل 47 عاما دخل مجلس الشيوخ الأمريكي، كما قاد أول حملاته لانتخابات الرئاسة قبل 33 عاما.

ولد جو بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا عام 1942، وفي بداية حياته المهنية عمل بالمحاماة عام 1969 ثم انتخب لمجلس مقاطعة نيوكاسل سنة 1970.

وبعدها بثلاث سنوات، أصبح بايدن لأول مرة في مسيرته السياسية عضوا بمجلس الشيوخ، وكان وقتها أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة، ونجح في تثبيت نفسه بهذا الموقع 6 دورات متتالية.

ترشح بايدن عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 1988 لأول مرة، ثم ترشح مرة أخرى عام 2008، إلا أنه فشل في المرتين، وفي يناير 2017 أعلن نيته خوض السباق الثالث عام 2020.