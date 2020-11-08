شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأمريكيون يتناسون «كورونا» احتفالا بـ«بايدن» والان نبدء بالتفاصيل

في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية تزايدا سريعا و"مخيفا" في إصابات كورونا، يبدو أن مؤيدي الديمقراطي جو بايدن، تناسوا الفيروس "المميت"، وخرجوا إلى الشوارع والميادين في تجمعات كبيرة احتفالا بالرئيس الجديد.

وظهر بعض المحتفلين يرتدون كمامات، لكن دون تباعد اجتماعي، أو إجراءات احترازية.

وبعد دقائق من إعلان كبرى المحطات التلفزيونية فوز بايدن، تدفق الناس للاحتفال خارج سياج أمني وتردد دوي الألعاب النارية من بعيد.

وفي ضاحية بروكلين في نيويورك انطلقت أبواق السيارات ولوح الناس بقبضات أيديهم في الهواء ابتهاجا وهتفوا فرحا في الشوارع.