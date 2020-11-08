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الجيش اليمني يدعو الأمم المتحدة إلى تصنيف ميليشيات الحوثي إرهابية

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دعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، كجماعة إرهابية، وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات، التي تمارسها بحق المدنيين.

وأكد العميد مجلي أن على الأمم المتحدة الإسراع إلى القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مجلي القول: على الأمم المتحدة الإسراع في القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

وقال مجلي إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستهدف الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة الساحلية في البلاد بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات. وأضاف العميد مجلي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت، الجمعة، صاروخًا باليستيًا على أحد أحياء مدينة مأرب، سقط على أحد المباني متسببًا في أضرار مادية، وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان، وذلك ضمن استهدافها الإرهابي الممنهج والمتعمّد على المدنيين. وأشار إلى أن استهداف الميليشيات المكثف للمدنيين دليل على إمعانها في الجرائم، وأنها متحدية القوانين والأعراف الدولية، حيث تقصف وتقنص النساء والأطفال وتطلق الصواريخ والطائرات المسيّرة والمقذوفات بأنواعها، على التجمعات السكانية والمدارس والمستشفيات في مدينتي مأرب وتعز والمديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة.

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