شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعهد بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين والان نبدء بالتفاصيل
وأصبح بايدن (77 عامًا) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنًا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.
وقال بايدن، أمس، إنه يتشرف باختيار الأمريكيين له رئيسًا للبلاد، وإن الوقت حان الآن لرأب الصدوع التي خلّفتها الحملة الانتخابية، وتوحيد الصفوف كبلد واحد. وتعهّد بايدن بأن يكون رئيسًا لكل الأمريكيين، لكنه يقول إن العمل القادم صعب.
وكتب بايدن على موقع «تويتر» يقول: «أتشرّف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي هاريس نائبة الرئيس المنتخب. لقد صوّت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة».
وأضاف: «ومع انتهاء الحملة حان الوقت لتجاوز الغضب والتصريحات القاسية وتوحيد الصفوف كشعب واحد. حان الوقت كي تتحد أمريكا وتبرأ».
وهنّأ وزيرا الخارجية والمالية بالحكومة الألمانية المرشح الديمقراطي جو بايدن بعدما أعلنت شبكات تليفزيونية كبرى فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وعبّرا عن أملهما في بداية جديدة وتحسّن العلاقات عبر الأطلسي التي شهدت توترًا خلال عهد سلفه دونالد ترامب.
وقال وزير المالية أولاف شولتس على تويتر: «تهانينا إليك أيها الرئيس المنتخب.. الآن توجد فرصة لفصل جديد ورائع في العلاقات عبر الأطلسي. تظل الولايات المتحدة أهم وأقرب شركاء أوروبا».
وقال وزير الخارجية هايكو ماس على تويتر: «نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة. نريد أن نستثمر في تعاوننا وفي بداية جديدة واتفاق جديد عبر الأطلسي».
كما هنّأ رئيس وزراء كندا جاستن تردو المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية وقال إنه يتطلع إلى مواجهة «أكبر التحديات في العالم» مع الإدارة الجديدة.
وقبل أن يصبح بايدن مرشحًا عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير.
وخلال حملته الانتخابية، قال بايدن إن «روح الأمة» معرّضة للخطر، ووعد بأنه سيسعى إلى شفاء دولة مزّقتها رئاسة ترامب.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الإثنين بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن مؤكدًا «الانتخابات لم تُحسم بعد».
وأضاف ترامب في بيان: «نحن نعلم جميعًا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفًا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة».
وقال ترامب: «الحقيقة.. هي أن هذه الانتخابات لم تُحسم بعد».
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يتعهد بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.