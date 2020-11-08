شكرا لقرائتكم خبر عن 48.5 مليون إصابة بـ«كورونا» حول العالم و581 ألفا بيوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس كورونا في يوم واحد.

وسجلت الصحة العالمية 581 ألفًا و679 حالة في مختلف أنحاء العالم خلال 24 ساعة، الجمعة.

يشار إلى أن تلك الحصيلة أعلى بـ24 ألفًا من آخر أعلى حصيلة جرى تسجيلها في 31 أكتوبر الماضي.

وجرى تسجيل 48.5 مليون إصابة في مختلف أنحاء العالم منذ بدء انتشار الفيروس أواخر العام الماضي.

ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات المجمعة من جانب جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء أن 49 مليونًا و345 ألفًا و390 إصابة على مستوى العالم حتى الساعة 0841 بالتوقيت العالمي من صباح أمس السبت.

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وفيما يتعلق بالأرقام المطلقة، فإن الولايات المتحدة والهند والبرازيل هي الأكثر تضررًا.

وتوفي أكثر من 1.2 مليون جراء كوفيد ـ 19 الناتج عن فيروس كورونا، بحسب إحصاءات الصحة العالمية.

والجمعة، جرى تسجيل 8900 وفاة خلال 24 ساعة.

وأعلنت العاصمة الهندية أمس عن أكبر ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ـ 19، وسط تحذيرات من أن مستويات تلوث الهواء المرتفعة قد تجعل الوضع أسوأ.

وقالت وزارة الصحة في نشرة لها إن نيودلهي أعلنت عن تسجيل 7178 حالة جديدة، أمس الجمعة، حيث اقترب العدد الإجمالي على مستوى البلاد من 8.5 مليون.

وتأتي الحالات المتزايدة في نيودلهي خلال موسم احتفالي تكتظ خلاله الأسواق بالأشخاص، ووسط ارتفاع موسمي في معدلات التلوث التي يفاقم منها حرق مخلفات المحاصيل في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة.