- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بايدن يعد لإلقاء "خطاب النصر" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. بايدن يعد لإلقاء خطاب النصر
الأحد 8 نوفمبر 2020
الخليج 365
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعمل على صياغة خطاب النصر الخاص به، بعد إعلان فوزه على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.
ويعد الرئيس الأمريكي المنتخب خطاب النصر المتوقع إلقاؤه في وقت لاحق اليوم السبت أو الساعات الأولى من صباح الأحد، بعدما أعلنت مجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد حسمه أصوات ولاية بنسلفانيا.
وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، في تقرير نشرته السبت، إن الرئيس الجديد، البالغ من العمر ٧٧ عاما، يقوم الآن بصياغة خطاب فوزه مع فريقه.
وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلن فوز المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات تتجاوز 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولايتي بنسيلفانيا ونيفادا، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بايدن يعد لإلقاء "خطاب النصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.