كورونا عربياً في أسبوع: 9.3% زيادة في معدل الإصابات.. و44% من إجمالي الضحايا في دولتين (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

يدخل الوطن العربي شهره التاسع تحت وطأة فيروس كورونا المُستجدّ، بعدد إصابات بلغ مليونين و298 ألفاً و60 حالة مؤكدة و39 ألفاً و403 حالة وفاة، وفق مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حتى يوم أمس الأول السادس من نوفمبر الجاري. لا يزال نزيف الخسائر اليومي مستمر جراء تفشّي الوباء، تُظهره القفزات التي شهدها منحنى الإصابات والوفيات اليومية مؤخراً، والذي شهد صعوداً لافتاً على مدار أيام الأسبوع المُنصرم.

في الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، سجل منحنى إصابات "كوفيد-19"، بامتداد 22 دولة عربية، 143 ألفاً و619 إصابة مؤكدة، بزيادة بلغت نحو 9.3% مقارنة بالأسبوع السابق على تلك الفترة، في الوقت الذي حصد فيه الوباء أرواح ألفين و191 شخصاً، بمعدل زيادة بلغ 4.2%، مقارنة بالأسبوع السابق على الفترة من 31 أكتوبر وحتى السادس من نوفمبر.

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في 30 أكتوبر المنصرم، سجّلت الدول العربية حصيلة إصابات قياسية جاوزت 20 ألف حالة، شهد بعدها المنحنى انخفاضاً لافتاً في يوم 31 أكتوبر، بعد إصابة 16 ألفاً و592 حالة جديدة، قبل أن يعاود المنحنى ارتفاعه مجدداً، في الأيام الخمسة التالية، مُسجّلاً قفزات يومية، حيت سجّل في 1 نوفمبر الجاري 18 ألفاً و150 إصابة، ثم واصل الصعود بنحو ألف حالة في اليوم التالي.

وفي الثالث من نوفمبر شهد بلغت الحصيلة 21 ألفاً و212 إصابة مؤكدة، واستمر الصعود في اليوم التالي الذي شهد تسجيل 22 ألفاً و795 حالة، فيما كان الصعود الكبير يوم الخامس من نوفمبر، الذي سجّل فيه المنحنى 23 ألفاً و706 إصابة، قبل أن يشهد المنحنى انخفاضاً يوم أمس الأول، لكنه ظلّ متجاوزاً 22 ألف إصابة.

في حين شهد منحنى الوفيات تقلبّات خلال الأسبوع الماضي، صعوداً وهبوطاً، ففي 31 أكتوبر حصد الوباء أرواح 314 شخصاً، تبعه انخفاض في اليومين التاليين، قبل أن يشهد الثالث من نوفمبر ارتفاعاً ملحوظاً، بتسجيل حصيلة وفيات بلغت 376 حالة وفاة، قبل أن تنخفض في اليوم التالي الذي سجّل عدد ضحايا بلغ 314 حالة وفاة، تبعها ارتفاع محدود يوم 5 نوفمبر، حيث بلغت حصيلة الوفيات 323 حالة ، فيما شهد المنحنى انخفاضاً لافتاً ليوم أمس الأول بتسجيل 288 حالة وفاة.

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وعلى رأس قائمة الدول العربية الأعلى في إصابات "كوفيد-19"، يأتي العراق، الذي بات على حافة نصف مليون إصابة، في المرتبة الأولى،بعدد إصابات بلغ 493 ألفاً و139 إصابة مؤكدة، حتى السادس من نوفمبر، فيما تأتي السعودية في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ 349 ألفًا و822 حالة، في حين تأتي مصر في المرتبة الثامنة بعدد إصابات بلغ 108 آلاف و754 حالة، ويوضح الشكل البياني الآتي أكثر 10 دول عربية تسجيلًا لحالات الإصابة بالوباء:

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وصعد الأردن، الذي يسجّل منحنى إصاباته قفزات لافتة منذ أوائل الشهر الفائت، قائمة "الكبار" الذي سجّلوا أعلى حصيلة إصابات عربياً، حيث بات في المرتبة التاسعة، متجاوزاً البحرين ولبنان، علماً بأنه سجّل خلال أسبوع (الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر) نحو 32 ألف إصابة، وشهدت الفترة نفسها قفزات قياسية في منحنى الإصابات، كان أعلاها يوم الثالث من نوفمبر الذي شهد فيه الأردن أعلى حصيلة منذ ظهور الوباء، بعدد إصابات بلغ 5 آلاف و877 حالة.

وبات عدد إصابات لبنان على أعتاب الـ100 ألف إصابة، لتحل في المرتبة العاشرة، فيما البحرين خرجت من قائمة العشرة الكبار، في حين صعدت الإمارات إلى المرتبة الرابعة بعدما تخطت قطر، على إثر قفزات قياسية شهدها منحنى إصاباتها منذ أوائل الشهر الماضي، حيث باتت تسجّل نحو ألف حالة يومياً.

ومن ناحية ضحايا "كوفيد-19" عربياً، يأتي العراق في المرتبة الأولى، بعدد ضحايا بلغ 11 ألفاً و244 حالة وفاة، فيما تأتي مصر في المرتبة الثانية بعدد حالات وفاة بلغ 6 آلاف و343، بينما حلّت السعودية في المرتبة الثالثة عربياً، بعد ما حصد "كوفيد-19" أرواح 5 آلاف و506 أشخاص من مواطنيها، ويوضح الشكل البياني التالي قائمة الدول العربية الأعلى تسجيلاً لوفيات كورونا، حتى السادس من نوفمبر الجاري:

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ومن بين 22 دولة عربية، بات عدد ضحايا الوباء في العراق ومصر يمثل نحو 44% من الإجمالي عربياً، بعدد حالات وفاة بلغ 17 ألفاً و587، يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه منحنى الوفيات دول عديدة منها المغرب والأردن صعوداً كبيراً، ما أدى إلى تراجع طفيف في نسبة عدد ضحايا مصر والعراق من إجمالي عدد ضحايا الوباء عربياً. ويوضح الشكل البياني الآتي نسبة الدول العربية الأعلى في وفيات كورونا، ممن تجاوز عدد ضحاياهم ألف حالة وفاة، مقارنة بإجمالي عدد الضحايا المسجّل عربياً:

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