مصرع سيدة صعقًا بسبب الطقس السيء في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
لقيت سيدة مصرعها، إثر تعرضها للصعق الكهربائي من عمود كهرباء بمركز بدر، في ظل موجة من الطقس السيء تشهدها محافظة البحيرة.
استقبل مستشفى بدر " آمال.ع.ع" 50 عامًا، مقيمة بمركز بدر، جثة هامدة نتيجة صعق كهربائي بعمود إنارة بالشارع، أثناء سقوط الأمطار، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.
وشهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، أمس السبت، سقوط أمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تستمر موجة الطقس السيء -أمس السبت- وهو ما استدعى إصدار قرار من محافظ البحيرة بتعطيل الدراسة الأحد، بجميع المدارس والمعاهد.
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