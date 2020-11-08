ضبط سيارة محملة على ونش بداخلها 2 طن ذهب بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط سيارة ونش قيادة سائق ، ومحمل عليها سيارة نصف نقل أخرى معطلة قيادة سائق وبرفقته تباع محمل عليها 120 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب تزن حوالى 2 طن. وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح وحيازتهم للمضبوطات لإستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. ​

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