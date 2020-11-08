البيت الأبيض يلمح إلى عدم ظهور ترامب علنًا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
ألمح البيت الأبيض، للصحفيين بأنه لن يكون هناك أي ظهور علنى للرئيس دونالد ترامب مجددًا بقية اليوم.
وأمضى ترامب صباح السبت، في نادي الجولف الخاص به في فيرجينيا المجاورة عندما أعلنت وسائل إعلام أمريكية كبرى فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.
وعاد ترامب منذ ذلك الحين للبيت الأبيض بينما يحتشد عدد كبير من الأشخاص في الشوارع المجاورة بواشنطن للاحتفال بفوز بايدن.
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