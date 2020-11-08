وزير الداخلية الفرنسي يبدأ زيارة للجزائر تستمر يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

وصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، مساء اليوم السبت، إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في استقبال الوزير الفرنسي بمطار هواري بومدين من طرف رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عياش هواري.

ومن المقرر أن يجري درمانان مباحثات مع المسؤولين الجزائريين خلال زيارته تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.