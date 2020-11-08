المجلس الوطني لنزاهة الانتخابات: لدينا فائز واضح في السباق الرئاسي وهو بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد المجلس الوطني لنزاهة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تداول وسائل الإعلام الكبرى خبر فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأكثر من ٢٧٠ صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، صح تلك الأنباء وفوز جو بايدن في الانتخابات.

وقال المجلس الوطني لنزاهة الانتخابات في بيان مقتضب عبر موقعه الإلكتروني: "هناك الآن فائز واضح في السباق الرئاسي وهو جو بايدن، ويمكننا جميعًا أن نفخر بالطريقة التي أجرينا بها الانتخابات".

Advertisements

وأشار المجلس في بيانه إلى الإقبال التاريخي للناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٠، التي أشرف عليها الآلاف من مسؤولي الانتخابات والمتطوعين.

وشدد المجلس في بيانه على ضرورة أن يتذكر الجميع أن الولايات المتحدة دولة قانون، وأنه من ضمن هذه القوانين، يجوز لأي مرشح متابعة عمليات إعادة الفرز وغيرها من سبل الانتصاف القانونية.

وأكد أن الناخبين هم من يحددون الفائز في النهاية، داعيًا للعمل معًا كأمة لمواجهة التحديات.