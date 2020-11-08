ترامب: حصلت على ٧١ مليون صوت قانوني أكثر من أي رئيس في السلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما شكك في الانتخابات وقال: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف الفرز لقد فزت في الانتخابات ، حصلت على 71 مليون صوت قانوني".

وتابع ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها. لم تحدث مثل تلك الأشياء من قبل، ملايين بطاقات الاقتراع أرسلت إلى أشخاص لم يطلبوا إرسالها إليهم على الإطلاق".

وواصل في تغريدة أخرى قائلاً: "حصلت على 71 مليون صوت قانوني في الانتخابات أكثر من أي رئيس في السلطة".