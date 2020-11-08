ترامب: فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 12:21 صباحًا

يستمر الرئيس الاميركي دونالد الترامب في رفضه لنتيجة الانتخابات التي انتهت لصالح المرشح الديمقراطي جون بايدن، حيث غرّد عبر حسابه على تويتر قائلا ” لم يسمح لمراقبينا بالدخول إلى غرف الفرز. فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت”.

واعتبر أن ” أشياء سيئة حدثت ولم يسمح لمراقبيه برؤيتها. تم إرسال ملايين بطاقات تصويت بريدي لأشخاص لم يطلبوها”.