ترامب: فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت

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آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 12:21 صباحًا
الرئيس الاميركي دونالد ترامب
يستمر الرئيس الاميركي دونالد الترامب في رفضه لنتيجة الانتخابات التي انتهت لصالح المرشح الديمقراطي جون بايدن، حيث غرّد عبر حسابه على تويتر قائلا ” لم يسمح لمراقبينا بالدخول إلى غرف الفرز. فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت”.
واعتبر أن ” أشياء سيئة حدثت ولم يسمح لمراقبيه برؤيتها. تم إرسال ملايين بطاقات تصويت بريدي لأشخاص لم يطلبوها”.
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