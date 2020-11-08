كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 10:34 مساءً جو بايدن بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الاميركية، نشرت عقيلته جيل بايدن على حسابها عبر “تويتر”, أول صورة لـ بايدن بعد انتصار. وكتبت:” سيكون رئيساً لجميع عائلاتنا”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بالرئاسة الأميركية… أول صورة لـ بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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