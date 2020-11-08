جماعة الإخوان المسلمين: آن الأوان لمراجعة سياسات دعم الديكتاتوريات

ثمَّنت جماعة الإخوان المسلمين، مساء اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، داعيةً الإدارة الأمريكية المنتخبة إلى مراجعة “سياسات دعم ومساندة الديكتاتوريات”.

جماعة الإخوان قالت في بيان موقَّع من إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، إنها تثمّن العملية الانتخابية الأمريكية، التي أسفرت عن فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة الجديد.

كما أضافت الجماعة، التي كان الرئيس دونالد ترامب يتخذ موقفاً مناهضاً لها، أن “هذا الفوز يبرهن على أن الشعب الأمريكي ما زال قادراً على فرض إرادته، ونتمنى لبايدن وللشعب الأمريكي ولشعوب العالم أجمع، دوام العيش الكريم في ظل مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.

فيما قالت إنها تتوجه للإدارة الأمريكية الجديدة بالقول إنه قد آن الأوان لمراجعة سياسات دعم ومساندة الديكتاتوريات، وما ترتكبه الأنظمة المستبدة حول العالم من جرائم وانتهاكات في حق الشعوب.

تضمَّن البيان أيضاً حديثاً عن تجاهل الحراك الذي يحدث بالوطن العربي، وقالت إن أي سياسات يتم فيها تجاهل الشعوب وخياراتها الحرة والاكتفاء ببناء علاقاتها مع مؤسسات الاستبداد الحاكمة، ستكون اختياراً في غير محله، ووقوفاً على الجانب الخاطئ من التاريخ.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، بينما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة، قائلاً: “الانتخابات لم تُحسم بعد”.