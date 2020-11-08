الأمير هشام يعلق على فوز بايدن: “سعيد أن وطني الثاني قد استعاد روحه الحقيقية”

عبر الأمير هشام، ابن عم الملك محمد السادس، عن سعادته بفوز المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد هزيمته للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وجاء ذلك في تدوينة على حساب الأمير العلوي قال فيها “سعيد بأن وطني الثاني الولايات المتحدة قد استعاد روحه الحقيقية، ويستمر التاريخ!”، وهي التدوينة التي أرفقها بصورة بايدن ونائبته كامالا هاريس. Advertisements وكان بايدن قد أعلن اليوم السبت، عن فوزه بالإنتخابات الرئاسية، بتجاوزه ل270 صوتا المطلوبة بالمجمع الإنتخابي، فيما لم يعترف الرئيس دونالد ترامب بنتائجها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن حملته ستبدأ في الطعن في نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الاثنين، بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤكدا “الانتخابات لم تحسم بعد”.

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