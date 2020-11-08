أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف شابين كانا قد ظهرا في شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، وهما بلباس البحر، وسط أحد شوارع مدينة طنجة، ما تسبب في عرقلة السير.
وكشف المصدر ذاته، أن ولاية أمن طنجة قامت باعتقال الشابين، بعدما تفاعلت جدي وسريع، زوال اليوم السبت 07 نونبر الجاري، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، والذي يظهر قيام شابين يرتديان ملابس صيفية بالنزول من سيارة بمنتصف شارع رئيسي بمدينة طنجة، وعرقلة السير والجولان بعد تعمد تصوير مشهد يحاكي تواجدهم بشاطىء البحر.
وأضاف البلاغ بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مكنت من تحديد مكان تسجيل هذا المقطع المصور، قبل أن تقود في ظرف وجيز إلى تحديد هوية المشتبه فيهما اللذين يظهران في هذا المقطع، فضلا عن سائق السيارة التي أقلتهما ومصور هذا التسجيل، حيث تم توقيف اثنين منهم، فيما تجري حاليا عملية أمنية بضواحي مدينة طنجة من أجل توقيف باقي المتورطين في ارتكاب وتوثيق هذه الأفعال.
وقد تم إخضاع الموقوفين للأبحاث القضائية الضرورية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بتسجيل ونشر هذا المقطع.
وكان الشابان المذكوران، قد أوقفا سيارتهما وسط أحد شوارع المدينة، واصطحبا معهما لوازم البحر، من كراسي ومظلات شاطئية ومناشف، ما تسبب في توقيف وعرقلة حركة السير، قبل أن يلوذا بالفرار بعدما استدعيت الشرطة لمكان الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يعتقل شابين “خرجا إلى الشوارع بلباس البحر ولوازمه وتسببا في عرقلة السير” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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