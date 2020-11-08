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قال عثمان الطويل عضو المكتب الإقليمي لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين اليوم السبت، بتطوان، إن القوات العمومية تدخلت من أجل تفريق الأساتذة المتعاقدين المتوافدين من مختلف مدن الشمال، خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وكشف الطويل ل”اليوم24″ أن تدخل القوات العمومية تسبب في توقيف أستاذين، وإصابة 3 آخرين بجروح طفيفة.
وأضاف الطويل، أنه بعد تفريق الأساتذة تجمعوا من جديد أمام مسجد إيسوا لاستئناف الوقفة الاحتجاجية.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قد دعت في بيان سابق لها إلى إضراب وطني بين 3 و 7 من شهر نونبر الجاري، مع أشكال احتجاجية مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر توافدوا من مختلف مدن الشمال..تفريق وقفة للمتعاقدين في تطوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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