شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز 40 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الفرنسية أمس السبت، إن إجمالي وفيات كوفيد-19 في فرنسا تخطى 40 ألف شخص للمرة الأولى.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي للوباء إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض وصل إلى 40169، 27660 منها حدثت بالمستشفيات، بعد تسجيل 306 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.