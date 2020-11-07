المكتب المسير للرجاء “يجدد” الثقة في المدرب السلامي 

عقد المكتب المديري لنادي الرجاء البيضاوي، مساء اليوم السبت، اجتماعا، برئاسة جواد الزيات، بعد خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الزمالك.

وخرج الإجتماع بمجموعة من النقط أبرزها، تقديم الدعم والمساندة للطاقم التقني للفريق الأول، والتركيز على اخر مسابقة كروية، والمرتبطة بكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتقدم المكتب المديري للرجاء بالشكر لكل لاعبي الفريق على المجهودات المبذولة والتي توجت بالحصول على لقب البطولة الوطنية والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.