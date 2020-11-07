أولهم السيسي وتميم.. قادة دول العالم يهنؤون بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية

مباشرة بعد إعلانه رٸيسا لأمريكا بدأت التهانئ من مختلف دول العالم تتقاطر على جو بايدن، أولهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والأمير القطري، تميم بن حمد.

وجاءت أول تهنئة من رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن الذي قال فور فوز بايدن إن “الرئيس المنتخب بايدن صديق حقيقي”.