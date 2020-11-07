مباشرة بعد إعلانه رٸيسا لأمريكا بدأت التهانئ من مختلف دول العالم تتقاطر على جو بايدن، أولهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والأمير القطري، تميم بن حمد.
وجاءت أول تهنئة من رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن الذي قال فور فوز بايدن إن “الرئيس المنتخب بايدن صديق حقيقي”.
ووجهت ألمانيا عبر وزير ماليتها تهنئة للديمقراطي بايدن، بعد دقائق من حديثه عن الانتصار على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، كما هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بايدن وهاريس بالفوز في انتخابات أمريكا.
كما تقدم أيضا كل من رٸيس وزراء كندا جستين ترودو، ورئيس الوزراء الإسباني، وكذا رئيس الوزراء البريطاني جونسون بتهنىْة جون بايدن بمناسبة فوزه برٸاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تغريدة له على تويتر هنأ الرٸيس الفرنسي ماكرون جون بايدن حيث قال “لدينا الكثير من العمل للتغلب على تحديات اليوم. دعنا نعمل معا”.
كانت هذه تفاصيل خبر أولهم السيسي وتميم.. قادة دول العالم يهنؤون بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.