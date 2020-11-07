شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يهنئ بايدن بفوزه برئاسة الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

السبت 7 نوفمبر 2020 هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما هنأ سموه كامالا هاريس، نائبة الرئيس.

Advertisements وقال على حسابه في تويتر: "خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

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