شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يهنئ جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل

السبت 7 نوفمبر 2020 هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الاماراترئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، ونائبته كاميلا هاريس، بفوزهما في الانتخابات الأمريكية الرئاسية، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الأمريكية راسخة واستراتيجية منذ خمسة عقود.

وقال ، اليوم، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بفوزهما بالانتخابات الأمريكية الرئاسية. علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد"

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