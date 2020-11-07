زعماء عرب يهنئون جو بايدن لحصوله على ثقة الشعب الأميركي وانتخابه رئيساً

السبت 7 نوفمبر 2020

بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.



وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن السلطان هيثم أعرب "عن خالص تهانيه لبايدن لحصوله على ثقة الشعب الأميركي وانتخابه رئيساً للفترة الرئاسية القادمة".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جون بايدن لفوزه بالانتخابات الأميركية، فيما هنأ الرئيس عون بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن أمله في أن يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية الأميركية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأميركي الصديقين.

فيما رحب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أميركية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب.

وهنأ رئيس المجلس الأوروبي جو بايدن وعبر عن استعداد الاتحاد الأوروبي للانخراط في شراكة قوية عبر الأطلسي.

كما هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت جو بايدن "لانتخابه" رئيساً للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس ل"نجاحها التاريخي".

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وغرّد جونسون "الولايات المتحدة حليفتنا الأبرز وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والدفاع".

وبدوره هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ودعاه إلى العمل "معاً" من أجل "مواجهة التحديات الراهنة".

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة "الأميركيون اختاروا رئيسهم. تهانينا لجو بايدن وكمالا هاريس! لدينا الكثير من العمل لمواجهة التحديات الراهنة. لنعمل معاً!".

وفاز بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترمب، السبت، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام أميركية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016.

وتعهد بايدن، السبت بأن يكون "رئيس جميع الأميركيين". وقال في بيان: "إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة" كامالا هاريس، مضيفا "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة. حان الوقت لتتجمع أميركا وتضمد جراحها".

ورأى النائب السابق للرئيس باراك أوباما، البالغ من العمر 77 عاما، أن المشاركة القياسية في الانتخابات بالرغم من "العقبات غير المسبوقة" هي "دليل جديد على أن الديموقراطية تنبض بقوة في قلب أميركا".

وقال: "نحن الولايات المتحدة الأميركية. ليس هناك إطلاقا ما لا يمكننا القيام به، إذا قمنا به معا".