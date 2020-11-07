شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لا ينوي دعوة بايدن إلى البيت الأبيض والان مع التفاصيل

السبت 7 نوفمبر 2020 ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المرشح الجمهوري الخاسر، دونالد ترامب، لا يخطط لدعوة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة من أجل عقد اجتماع في المكتب البيضاوي كما جرت العادة.

Advertisements ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر مطلع لم تكشف النقاب عن هويته القول إن الإدارة الحالية لم تصدر تعليمات واضحة حول كيفية المضي قدماً في العملية الانتقالية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لا ينوي دعوة بايدن إلى البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.