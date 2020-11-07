أول تعليق من أوباما بعد فوز بايدن وخسارة ترامب بالانتخابات الأمريكية

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هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، نائبه السابق جو بايدن، وكمالا هاريس (نائب الرئيس الجديد)، بفوزهما في الانتخابات الجارية. وقال أوباما في بيان صحفي: «نعيش ظروفًا لم نشهدها من قبل، شارك في ظلها الأمريكيون بأعداد لم يسبقها مثيل لصنع التغيير، وبحساب كل صوت سيكون بايدن وهاريس قد حصدا انتصارًا تاريخيًّا». وأضاف: «سيواجه بايدن سلسلة من التحديات غير العادية التي لم يواجهها رئيس من قبل: جائحة مستعرة، واقتصاد غير متكافئ، ونظام عدالة بحاجة إلى إصلاح، وديمقراطية معرضة للخطر، وتحدي مناخ صعب، متمنيًا للرئيس الجديد التوفيق».