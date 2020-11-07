شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 39 ألفا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 425 وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفا و63 وفاة.

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