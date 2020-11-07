منافس بايدن "يشكر الرب" على "انتصار" الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن تسليم الرئيس دونالد ترامب بخسارته أمام الرئيس المنتخب جو بايدن "ليس مهما".

وذكر السيناتور، الذي نافس جو بايدن على ممثل الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسية، : "نشكر الرب، لقد انتصرت الديمقراطية، لذلك أتمنى أن يكون جو وكامالا الأفضل في قيادة بلادنا".

وأضاف ساندرز "سواء اعترف ترامب أم لا ..ليس مهمًا... لقد فاز جو بايدن بالانتخابات وسيتم تنصيبه"، وفق تصريحات بثتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفاز بايدن بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

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فيما دفع ترامب في اتجاه وقف عمليات فرز الأصوات، ملمحا إلى وجود شبهات تزوير في نتائج بعض الولايات.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز ترامب بـ(23) ولاية جمع خلالها (214) صوتا، في المقابل، فاز بايدن بـ( 22) ولاية جمع خلالها (264) صوتا من المجمع الانتخابي.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في بيان، مساء السبت، إن "الانتخابات لم تحسم بعد، مشيرا إلى أن منافسه جو بايدن يتعجل إعلان فوزه زيفا".

وأضاف، أن "حملته سترفع دعوى في المحكمة الإثنين المقبل". وشكك فريق الرئيس ترامب القانوني في نتائج الانتخابات الرئاسية .