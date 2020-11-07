تشامب وميجور.. كلبا قرينة بايدن معها إلى البيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما يؤدى الرئيس المنتخب، جو بايدن، اليمين، لن يكون هو وزوجته، الدكتورة جيل بايدن، وحدهما عندما ينتقلان إلى البيت الأبيض.

سيحضر الساكن الجديد للبيت الأبيض وقرينته ومعهما اثنين من كلاب الرعاة الألمان، "تشامب" و"ميجور".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن الكلب "ميجور"، الذي تبنته أسرة بايدن في 2018، سيكون أول كلب إنقاذ يعيش في البيت الأبيض.

أشار التقرير إلى أن الرئيس ترامب لم يكن يمتلك حيوانات أليفة، لذلك حُرم البيت الأبيض من الحيوانات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقبل ترامب، كان لدى الرئيس السابق باراك أوباما وعائلته كلبان من كلاب الماء البرتغالية يعيشان معهم في البيت الأبيض، وهما "بو" و"صني".

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كما امتلك جون آدمز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة - وأول من يعيش في البيت الأبيض - كلبان اسمهما جونو وساتان ، وفقًا لمتحف الحيوانات الأليفة الرئاسي.

لكن الكلاب ليست الحيوانات الأليفة الوحيدة التي تعيش في البيت الأبيض. فوفقًا لمتحف الحيوانات الأليفة الرئاسي، كان لدى توماس جيفرسون طائر المحاك واثنين من أشبال الدببة، وكان لدى جون كوينسي آدامز تمساح قدمه له ماركيز دي لافاييت، والذي احتفظ به في حمام البيت الأبيض.

أما أبراهام لينكولن فكان لديه عدة حيوانات أليفة، بينها عدة كلاب، وقطتان على الأقل، وأرانب بيضاء، وديك رومي يدعى جاك، وخيول وخنزير، وفقًا للموقع.

وكان لدى ثيودور روزفلت أيضًا مجموعة كبيرة من الحيوانات في البيت الأبيض، تضم الخيول والكلاب وحصان وثعبان وببغاء وعدد قليل من القطط وحيوان الغرير وأرنب وصغار كنغر وسنجاب طائر وخنازير غينية، بحسب المتحف