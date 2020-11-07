الإمارات تهنئ بايدن ونائبته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسة الأمريكية وأيضاً نائبته كامالا هاريس.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على تويتر: " خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق".



وتابع ولي عهد أبوظبي معلقا على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة: "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

وهنأ أيضاً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جو بايدن قائلا: "تهانينا للرئيس المنتخب الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما بالانتخابات الأمريكية الرئاسية".

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وتابع على تويتر "علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد".

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

وفاز جو بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.