لجنة ليبية تدين اختطاف مدنيين بطرابلس: جريمة حرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اختطاف مليشيا النواصي التابعة لحكومة السراج عددا من المواطنين بمطار معيتيقة الدولي.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها، إن "هذه الممارسات اللاإنسانية باختطاف مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية، على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية، تنذر بتصاعد تدهور حالة حقوق الإنسان، وتسهم كذلك في تقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا".

وأكدت اللجنة أن الواقعة تعد "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواطنة ولحق حرية التنقل والسفر، وهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي".

وطالبت الجهات المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة، بالإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي على أساس الهوية الاجتماعية أو الرأي أو المواقف السياسية، وضمان سلامة كل من حرم من حريته، والإحجام عن الضلوع في أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الذي يستهدف المدنيين.

وأشارت إلى أن احتجاز الرهائن أثناء النزاع والحرب انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى "جريمة حرب".

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وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن ممارسة عمليات اختطاف واعتقال المدنيين واحتجاز الرهائن والتعذيب والقتل التي ترتكب بحق المدنيين أثناء حالات النزاع المسلح، من جرائم الحرب إذا ما تم ارتكابها بواسطة أطراف مقاتلة في سياق نزاع مسلح.

واختطفت، صباح الخميس، مليشيا تعرف بـ"النواصي" تتبع وزارة الداخلية بحكومة السراج، مدنيين وصلوا إلى مطار طرابلس على متن رحلة جوية قادمة من مدينة بنغازي.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات لـ"الخليج 365" إن مليشيا النواصي اختطفت مدنيين (لم تحدد عددهم) إثر وصولهم إلى مطار معيتيقة الليبي قادمين من مطار بنينا (شرق ليبيا)، عبر رحلة شركة "البراق".

وبحسب المصادر، فضلت عدم نشر هويتها، فإن المليشيا التابعة لوزارة الداخلية بحكومة طرابلس برئاسة فايز السراج طالبت بمقايضة المدنيين المختطفين بعناصر "إرهابية" يقضون مدة عقوبتهم في سجن الكويفية بمدينة بنغازي (شرق).