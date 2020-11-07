شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد ساعات من هزيمته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاد دونالد ترامب، بعد ظهر أمس، إلى البيت الأبيض، بعدما قضى الصبيحة يلعب الغولف، وذلك بعد ساعات على إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، عابراً في موكبه أمام حشود تحتفل في الشارع بهزيمته.



وقضى الرئيس الأمريكي، الذي يؤكد أنه فاز في الواقع في الانتخابات، أكثر من أربع ساعات في النادي الذي يملكه في ستيرلينغ بولاية فيرجينيا، حيث شوهد يلعب الغولف.

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