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الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر تشرين الثاني مقابل 36 حالة قبل يوم.

 

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

 

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 33 حالة في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر تشرين الثاني بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86184 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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