شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب لا ينوي دعوة بايدن إلى البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المرشح الجمهوري الخاسر، دونالد ترامب، لا يخطط لدعوة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة من أجل عقد اجتماع في المكتب البيضاوي كما جرت العادة.



ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر مطلع لم تكشف النقاب عن هويته القول إن الإدارة الحالية لم تصدر تعليمات واضحة حول كيفية المضي قدماً في العملية الانتقالية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

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