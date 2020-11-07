شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: ندفع بـ28 مرشحا فى قائمة انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فيصل القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية نجحت على مدار سنتين أن تعطى طاقة أمل للشباب، موضحاً أن التنسيقية تتكون من شباب عادى مشترك فى مجموعة من الأحزاب، موضحًا أن دخول مثل هؤلاء الشباب إلى العمل السياسى والاشتراك فى مجلس النواب والشيوخ قاما بدورها بدفع الشباب للعمل أكثر نحو المشاركة السياسية.

وتابع القط، خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج الحياة اليوم، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه عندما نجحت التنسيقية فى مجلس الشيوخ اختلطوا أكثر بالمجتمع، لافتًا أن زيادة مساحة الثقة فى انتخاب المرأة كانت فى بادرة جديدة من نوعها حيث لم تكن تمتلك المرأة مثل هذا الحجم.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن انضمام مجموعة كبيرة فى مجلس الشيوخ والآن يوجد 28 فى قائمة انتخابات مجلس النواب وهذا يعد دافعة قوية للتعبير عن الشباب وآرائهم وفتح مجال كبير للتعبير عن نفسهم.