"القومى لحقوق الإنسان": الإجراءات التنظيمية والإحترازية ساعدت الناخبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الانسان المركزية وفروعها أنها استمرت فى متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي تجري يومى 7 ، 8 نوفمبر 2020 ، داخل اللجان الفرعية فى 13 محافظة هى : (القاهرة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الغربية – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء ) ، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحاً والتى استمرت حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم فى إطار أجواء وإجراءات تنظيمية وإحترازية ساعدت الناخبين على الاطمئنان للمشاركة بالعملية الانتخابية ، كما كانت الاجراءات الأمنية المشددة التى صاحبت عملية التصويت محفزاً أخر لحث المواطنين على المشاركة وأداء أدوارهم فى الحياة العامة.

وأشارت إلى أن المجلس قام بإيفاد عدة بعثات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى عدة مناطق بمحافظة القاهرة والمحافظات المختلفة ، والتى أفادت بوجود العديد من الملاحظات والخروقات للعملية الانتخابية والتى أحالها المجلس للهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الانسان:"المجلس يعاود التأكيد على أن ثقته فى الناخب المصرى واحساسه بالمسئولية تجاه المشاركة الفعالة فى إختيار ممثليهم لهذا الاستحقاق الدستورى، حتى فى ظل التحديات الجوية الطارئة ".

تجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.