شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف عن ضغوط على فيس بوك وتويتر لتطبيق قوانين المحتوى حول منشورات جماعات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
وتابع محمود الجندي، خلال مداخلة الهاتفية، تقديم الإعلامية لبني عسل، واالمذاع عبر فضائية الحياة، أن الشركات الكبرى مثل فيس بوك وتويتر وغيرها بدأت بالفعل فى تصحيح أوضاعها مع بداية ضغوط الكونجرس وتقنين محتوى الجماعات الإرهابية المنافى للقوانين الخاصة بمكافحة الإرلاهاب والتطرف، مشيرًا أن هذه الخطوة هى مجرد تبييض وجه لتحسين صورتهم بدليل أن يوجد حتى الآن ملايين المنشورات التى تدعو للعنف والتطرف.
وأكمل الجندي، أن هناك سوقا سوادء للسوشيال ميديا وزيادة المتابعين، حيث تقوم جماعات الإخوان بإنفاق أموالهم فى زيادة عدد المتابعين وتغيير محتوى الصفحات ومضمونها، منوهًا أنه يوجد داخل الشركات نفسها تأخذ فلوس لتسهيل هذه المنشورات.
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