بتهمة حرق وحدة محلية.. قرار جديد بشأن موظفة وزوجها في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أمر قاضي المعارضات في محكمة الخانكة، اليوم السبت، حبس موظفة بالوحدة المحلية بالجبل الأصفر وزوجها عامل، لاتهامهما بحرق غرفة بالوحدة محل عمل المتهمة الأولى، لإخفاء مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبتها المتهمة.
وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد حسني مدير فرع البحث الجنائي بالخانكة، باكتشاف مسئولي الوحدة المحلية بالجبل الأصفر بوجود آثار حريق على حائط ودولاب غرفة الإيرادات والمخازن واحتراق بعض الملفات الفارغة.
وأسفرت جهود فريق البحث عن ضبط المتهمة وزوجها، واعترفا بارتكاب الواقعة.
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