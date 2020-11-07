صور.. تحرير 42 محضرًا وإعدام أغذية فاسدة في مدينة طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة صحية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة الطور، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
أسفرت الحملة عن إعدام 240 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الأدمي، و30 لتر من المشروبات منتهية الصلاحية، وتحرير 42 محضرًا متنوعًا.
وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت المرور على 30 منشأة غذائية بمدينة الطور، وجرى تحرير 42 محضرًا متنوعًا، بينهم 17 محضرًا لنقص اشتراطات النظافة، و25 محضرًا عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، وإعدام 240 كيلو من الأغذية، و30 لتر مشروبات.
وأكد وكيل الوزارة على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.
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