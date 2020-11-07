كيف ستتغير السياسة الخارجية الأمريكية تحت قيادة بايدن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (بي بي سي)

تحت رئاسة جو بايدن، يمكن للولايات المتحدة العودة للدخول في اتفاقية باريس للمناخ، والانضمام إلى منظمة الصحة العالمية والسعي لقيادة استجابة عالمية لفيروس كورونا.

وتصف حملة بايدن ذلك بأنه خطة لاستعادة الولايات المتحدة لموقعها القيادي.

ووعد بايدن بعكس "النزعة الأحادية" للرئيس دونالد ترامب.

ويأخذ بايدن على محمل الجد إصلاح الضرر الذي حدث حتى لو بقيت بعض مطالب السياسة الأساسية، مثل الضغط على أعضاء الناتو لإنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع كما هي.

ولكن ستكون هناك أيضًا تحولات حادة في السياسة منها التركيز على معالجة فضايا تغير المناخ وزيادة في قبول اللاجئين.

ويتوقع تغييرات فى السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط ليس فيما يتعلق بالدعم الكامل لإسرائيل، ولكن في التعامل مع إيران والسعودية.

كما سيعود بايدن إلى الاتفاق النووي الإيراني الذى انسحب منه ترامب إذا استأنفت طهران التزاماتها.

وقد ترامب إنه سينهي دعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.