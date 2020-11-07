قرار عاجل لمحافظ دمياط بشأن تعطيل الدراسة في جميع المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارا عاجلا، اليوم السبت، بتعطيل الدراسة في جميع المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، يوم غد الأحد.

من جهة أخرى، قالت المحافظ، في تصريح صحفي، إنها وجهت الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار.

كما أوضحت المحافظ، أنه يجرى استكمال تنفيذ الأعمال وفقا للخطة التي وضعتها المحافظة مسبقًا للتعامل الفوري مع التقلبات الجوية.