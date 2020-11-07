محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارا عاجلا، اليوم السبت، بتعطيل الدراسة في جميع المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، يوم غد الأحد.
من جهة أخرى، قالت المحافظ، في تصريح صحفي، إنها وجهت الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار.
كما أوضحت المحافظ، أنه يجرى استكمال تنفيذ الأعمال وفقا للخطة التي وضعتها المحافظة مسبقًا للتعامل الفوري مع التقلبات الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل لمحافظ دمياط بشأن تعطيل الدراسة في جميع المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.