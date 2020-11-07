ولي عهد أبو ظبي يهنئ جو بايدن على فوزه بالرئاسة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جو بايدن، المرشح الفائز بالانتخابات الأمريكية، ونائبته كامالا هاريس، بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب بايدن، عن امتنانه للشعب الأمريكي لاختيارهم له.
وقال بايدن في تغريدة، اليوم السبت "تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة".
وأضاف "سنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".
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