رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد بمحاربة "التطرف الإسلاموي"

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم السبت إن الحكومة ستواصل محاربة التطرف الإسلاموي "بلا هوادة". وأوضح خلال مشاركته في تأبين 3 ضحايا قُتلوا في هجوم بمدينة نيس الشهر الماضي أن هذا التطرف "عدو تقاتله الحكومة بلا هوادة بتوفير الموارد اللازمة وتعبئة كل قواتها كل يوم".

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