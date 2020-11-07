فحص PCR إجباري للمسافرين في رحلات الإجلاء من الجزائر إلى فرنسا

دعت القنصلية الفرنسية في الجزائر المسافرين القادمين من الجزائر والمتوجهين إلى فرنسا، إلى الخضوع لفحص فيروس كورونا.

وأوضحت القنصلية الفرنسية أنه إعتبارًا من 11 نوفمبر، يجب على المسافرين بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم، إحضار فحص سلبي.

وأضافت القنصلية أن العملية تتم قبل صعود الطائرة، على أن يكون إجراء الفحص قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة.

النهار أونلاين