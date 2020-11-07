المغرب يُسجل 5836 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 5 آلاف و836 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 252 ألفا و185 حالة.
الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و219 ألف و259 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأفادت الوزارة، في بيان اليوم، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد
وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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