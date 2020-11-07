المعارضة الإسرائيلية تُهنئ بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية

هنأ زعيم المعارضة الإسرائيلي عضو الكنيست يائير لابيد، جو بايدن لفوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا "مبروك للرئيس المنتخب ، صديقي جو بايدن ، ونائبة الرئيس المنتخب ، كاملا هاريس، العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تقوم على قيم ومصالح مشتركة"، وفقًا لموقع "كيكار هشابات" الإسرائيلي.

وأضاف رئيس حزب يش عتيد، "أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة ومع أعضاء الحزبين في الكونجرس من أجل تعميق وتقوية العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة". وقالت

عضو الكنيست هبة يزبك: "يبدو أن عهد ترامب قد انتهى ، ومن الجيد أنه انتهى! "آمل بصدق أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى سياسة عالمية أكثر عدلاً وأقل عنصرية".

كما أعرب رئيس حزبها ، عضو الكنيست أيمن عودة قائلا: "خسارة ترامب هي خطوة مهمة في النضال ضد اليمين الشعبوي الذي يسيطر أيضًا على المجر والبرازيل والهند وإسرائيل". كما أعرب رئيس

ميرتس ، عضو كنيست نيتسان هورويتز، هم تهنئته لبايدن، قائلا" بالرئيس المنتخب جو بايدن ونائبه كاميلا هاريس ، لتحقيق نصر مثير للإعجاب ومفعم بالأمل للعالم بأسره، بعد أربع سنوات من الأرواح الشريرة والأكاذيب والتنمر ، حان الوقت لقيادة صادقة ومحترمة في واشنطن".

واختتم هورويتز حديثه بمخاطبة الولايات المتحدة قائلاً: "أدعو فريق الشرق الأوسط برئاسة الرئيس المنتخب بايدن إلى تجديد الجهود لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ، الأمر الذي يخدم المصلحة الإسرائيلية الواضحة".

يُذكر أن فاز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بحصوله على 49.5 بالمئة مقابل 48.7 بالمئة للرئيس دونالد ترامب.