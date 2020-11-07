الشرطة الأوكرانية: مقتل وإصابة 8 أشخاص إثر هجوم بسكين في كريفوي روج

أعلنت الشرطة الأوكرانية، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بينهم طفل، إثر هجوم رجل مسلح بسكين على المارة في مدينة كريفوي روج.
وأكدت الشرطة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المهاجم شرع في طعن المارة وسط الشارع، وفارق اثنان من المصابين الحياة في موقع الحادث في حين
وأشارت إلى أنها اعتقلت منفذ الهجوم وتبين أنه من مواليد عام 1983 ومن السكان المحليين، وتم رفع قضية جنائية بتهمة القتل عمدا، وجارٍ التحقيق لتحديد ملابسات الحادث المأساوي.
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